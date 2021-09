Vader en zoon (2) lopen halve marathon tijdens Vooroeverloop in Medemblik

De achtste editie van de Vooroeverloop in Medemblik staat morgen op de kalender. Aan de start verschijnt een opvallend duo: vader en zoon Robert en Duncan (2) de Boer uit Wieringerwerf, die samen de halve marathon afleggen. Met een speciale hardloopbuggy komen ze goed beslagen ten ijs. "Toen Duncan vijf maanden oud was zijn we begonnen, we trainen één of twee keer per week en hebben zo ook een samenmomentje", zegt Robert de Boer.

De tweejarige Duncan gaat wekelijks met zijn vader een rondje hardlopen. Althans, Robert legt al hardlopend de kilometers af, terwijl Duncan zoetjes in de rondte kijkt vanuit zijn buggy. "In Amerika zijn er helemaal wedstrijden voor georganiseerd, maar hier heb ik ze eigenlijk nooit gezien", vertelt Robert de Boer over de driewielige hardloopbuggy.

De Boer is een fanatiekeling als het gaat om hardlopen. Hij heeft wekelijks zestig tot honderddertig kilometer in de benen. "Ik werk in een hardloopspeciaalzaak, veel hardlopen heb ik altijd gedaan." Waar veel jonge ouders te maken krijgen met tijdsgebrek voor sporten, is Robert dankzij de hardloopbuddy zelfs fanatieker geworden.

De polder in

"Zelfs afstanden boven de dertig kilometer hebben we weleens afgelegd." Vanuit huis in Wieringerwerf gaan ze de polder in, richting Middenmeer of Slootdorp. "Daar zie je veel koeien en trekkers, dat vindt 'ie helemaal geweldig", zegt Robert. "Hij kijkt naar alles wat er om hem heen gebeurt en af en toe doet 'ie z'n slaapje."

Aanstaande zondag doen Robert en Duncan mee aan de Vooroeverloop in Medemblik. De Westfriese hardloopronde is ingedeeld in afstanden van 5 kilometer, 10 kilometer en de halve marathon (21 kilometer).

Vooroeverloop

Stipt om tien uur gaan eerst de deelnemers van de 21 kilometer van start. De start en finish is bij het Stoommachinemuseum in Medemblik. "Hij is niet echt een ochtendmens, dus de kans is aanwezig dat 'ie even een tukkie doet onderweg", voorspelt Robert. "Ik neem wat drinken mee, dat kan makkelijker met zo'n buggy." Het parcours is deels verhard met "een beetje grind en gras af toe", weet Robert. "Maar dat is te overzien."

Voor de Vooroeverloop geldt in verband met corona een maximum aantal deelnemers van 450. Inschrijven is mogelijk via de website.