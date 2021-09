Neergestoken student matroos Bob (18) 'in levensgevaar', Julianadorper (16) nog vast

De jongen van zestien die twee weken geleden zijn 18-jarige dorpsgenoot zou hebben neergestoken, wordt verdacht van poging tot doodslag. Het gebeurde in de nacht van 21 op 22 augustus in Julianadorp. Het slachtoffer, student matroos Bob, is in levensgevaar, melden meerdere mensen aan NH Nieuws. De jongens zouden elkaar goed kennen.

Rond 3.00 uur kreeg de politie die nacht een melding van een gewonde die op het fietspad lag aan de Kruiszwin. Hij is toen ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het blijkt te gaan om Bob, een kersverse leerling-matroos op het IJmuidense Nova College Maritiem.

"Twee maanden geleden heette ik hem welkom. We waren samen op zoek naar een schip voor hem om op te gaan varen. Helaas is het die zaterdagavond helemaal misgegaan", vertelt Robert Laagland Winder van de school aan NH Nieuws.

Op Facebook schreef de docent na de steekpartij: "Bob is een gezonde, Hollandse jongen van 18 jaar. Na een mooie, eerste schoolweek achter de rug te hebben gehad is Bob afgelopen weekend neergestoken. Willen jullie mee bidden, dat Bob snel en gezond wakker mag worden uit zijn coma?!"

Officieel is er niets bekendgemaakt over de toestand van Bob: zowel het Openbaar Ministerie als de politie doen daar geen uitspraken over.

De jongen (16) die ervan wordt verdacht de Julianadorper te hebben neergestoken, zou een vriend van hem zijn en ook hij zou zich hebben aangemeld voor de MBO-studie, om te gaan varen in de binnenvaart.

Poging doodslag

Zijn voorlopige hechtenis is deze week verlengd met dertig dagen. Hij wordt dus verdacht van poging tot doodslag: dit betekent dat het Openbaar Ministerie op dit moment denkt dat hij opzettelijk (maar niet met voorbedachten rade) probeerde om Bob van het leven te beroven. De verdenking kan gedurende het onderzoek nog veranderen.

Wat de reden is van de steekpartij is niet duidelijk. De politie is nog op zoek naar getuigen die wat hebben gezien die nacht. De straat 'Kruiszwin' is een nogal breed begrip, want in Julianadorp heten tientallen straten zo. De steekpartij was ter hoogte van winkelcentrum Dorperweerth, bij het bruggetje. Zie hieronder op het kaartje de locatie.