Ajax schrijft Onana en Haller in voor Champions League

De spelerslijst voor de Champions League moest uiterlijk donderdagavond om twaalf uur ingeleverd zijn. Of Onana daadwerkelijk in actie komt voor Ajax in de Champions League is nog niet duidelijk. Vanaf 4 november mag Onana weer officieel wedstrijden spelen voor Ajax. Marc Overmars liet eerder deze weken weten dat de 25-jarige sluitpost voorlopig met Jong Ajax zal meetrainen. De regerend landskampioen wil graag dat Onana zijn aflopende contract verlengt.

Dubbel gecheckt

Ook Sébastien Haller is ingeschreven voor de Champions League. De Franse spits van de Amsterdammers ontbrak afgelopen seizoen in de Europa League vanwege een administratieve fout. Dit jaar is er er daarom dubbel gecheckt of de aankoop van 22.5 miljoen euro goed stond ingeschreven.



Ajax begint de nieuwe Europese campagne op woensdag 15 september met een uitwedstrijd in Lissabon tegen Sporting CP.