CBS: kwart jongvolwassenen heeft psychische problemen

Meer jongvolwassenen dan voorheen kampten in de eerste helft van dit jaar met psychische problemen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een kwart van de jongeren tussen 18 en 25 jaar was in de eerste helft van 2021 psychisch ongezond, een stijging van tien procentpunt ten opzichte van 2020.

Voor het onderzoek doen jaarlijks zo'n tienduizend respondenten mee. Hen wordt gevraagd naar aspecten zoals somberheid, zenuwachtigheid, in de put zitten, rust en kalmte, en gelukkig zijn.

Ook de mensen buiten de leeftijdscategorie van 18 tot 25 jaar gaven aan vaker gevoelens van angst, somberheid en stress te voelen. Vijftien procent van de bevolking van twaalf jaar of ouder bleek in de eerste kwartalen van dit jaar psychisch ongezond. Dat percentage is sinds 2001, het jaar waarin CBS begon met de monitoring van mentale gezondheid, niet zo hoog geweest.

Ruim een kwart van de mensen gaf aan zich tijdens de coronacrisis vaker eenzaam te voelen dan daarvoor. Toch kan het CBS op basis van de beschikbare gegevens niet niet eenduidig vaststellen of de afname in mentale gezondheid wordt veroorzaakt door de coronacrisis. Volgens andere onderzoekers is er wel een verband.

Het Trimbos-instituut deed bijvoorbeeld begin dit jaar onderzoek naar de effecten van de coronacrisis op de mentale gezondheid. Daaruit bleek dat vooral mensen tussen de 20 en 35 jaar last hadden van psychische klachten door de coronacrisis. De gemeente Amsterdam lanceerde eerder al een hulplijn voor jongeren die worstelen met de coronamaatregelen.