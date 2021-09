Tientallen Langedijkers hebben erfelijk PLN-gen: "Het is een sluipmoordenaar"

Jacco Huibers uit Broek op Langedijk is drager van het PLN-gen, een mutatie waardoor je op jonge leeftijd ernstige hartklachten en soms zelfs een hartstilstand kunt krijgen. "Varend zet ik dingen op een rijtje, want de impact op mijn gezin is groot", vertelt hij tegen NH Nieuws. Uit stamboomonderzoek blijkt dat tientallen mensen uit Langedijk het gen hebben en daarom is er morgen een informatiebijeenkomst.

Het gen zou zich in de 19e eeuw vanuit Friesland via inwoners uit Koedijk en Zuid-Scharwoude in Broek op Langedijk hebben geworteld, doordat vele nazaten daar bleven wonen en werken. Dat meldt de Stichting PLN. De ziekte zelf is nog niet te behandelen, maar de gevolgen ervan wel. Zo draagt Langedijker Jacco inmiddels een kastje in zijn schouder (ICD) die zorgt dat zijn hart goed blijft kloppen. "Dit zal ik mijn hele leven moeten dragen en als ik een ritmestoornis krijg, geeft het kastje een schok." Ook slikt hij medicijnen.

Quote "Ik was er niet zo erg mee bezig en dat verwijt ik mezelf weleens" Jacco Huibers, drager van het PLN-gen

We gingen met hem het water op, waar hij zijn verhaal deed. Want hoewel hij wist dat zijn vader, oom en nichtje het familiaire gen hadden, ontdekte hij pas kortgeleden dat hij de genmutatie ook zelf heeft. "Ik dacht: ik lijk niet op mijn vader, ben een totaal ander persoon, dus had helemaal niet verwacht dat ik het zou hebben. Ik was er niet zo erg mee bezig en dat verwijt ik mezelf weleens." Tekst gaat verder onder de video.

Hieronder legt cardioloog Tjeerd Germans van het Noordwest Ziekenhuis uit hoe de ontwikkeling van het gen gaat bij het hart, aan de hand van een röntgenfoto. "Het gevaar van de ziekte is het verschil tussen patiënten: sommige mensen krijgen kortademigheid en anderen krijgen hartritmestoornissen." Tekst gaat verder onder de video.

Jacco blijft positief. "Mijn vader was ook altijd zo optimistisch. Dus dat is dan weer het goede wat ik van hem heb overgenomen. Ik ben onder behandeling bij een cardioloog, alles wordt goed in de gaten gehouden en ik weet dat ik goed geholpen word." Je kan je morgen vanaf 13.00 uur in het Hervormde Gemeente Verenigingsgebouw Irene in Broek op Langedijk laten informeren door Stichting PLN. Jacco hoopt dat er mensen komen en op die manier gewaarschuwd worden. "Toen ik het ontdekte stond alles op zijn kop en ik wil niet andere mensen dit ook overkomt. Als ik er alerter op was, had ik wat ellende kunnen voorkomen."