'Transgender personen lopen twee keer zo veel kans op vroegtijdig overlijden'

Dat blijkt uit een groot onderzoek van het Amsterdam UMC waar Trouw over schrijft.

De studie is uitgevoerd door de genderkliniek van het ziekenhuis, welke veruit de grootste is in het land. De laatste vijf decennia zijn daar bijna negenduizend mensen onder behandeling geweest. Die groep is groot genoeg om te kijken wat de gezondheidseffecten zijn van geslachtsverandering op lange termijn.

Mensen die bij geboorte als man waren aangemerkt en later vrouw werden, blijken een tweemaal hogere kans op overlijden te hebben dan een gemiddelde man, en een bijna driemaal grote kans dan de gemiddelde vrouw. De hogere sterftekans komt bij hen vooral door hartaandoeningen, hiv, longkanker en zelfdoding.

Mensen die als vrouw werden geboren en later man werden, lopen een bijna tweemaal hogere kans op overlijden dan de gemiddelde vrouw, maar een verschil met de gemiddelde man was er niet. Bij deze groep komt de hogere sterftekans voornamelijk door niet-natuurlijk doodsoorzaken, met name zelfdoding.

De laatste jaren is het risico op hiv kleiner geworden door betere behandeling. Ook komt zelfdoding minder voor door een betere acceptie van geslachtsverandering. Desondanks blijft het overlijdensrisico van transgender personen over de hele linie gelijk: namelijk tweemaal hoger dan in de algehele bevolking.