Parkeerplaats bij Bazaar stroomt vol met Formule 1-fans: 'We zijn er lekker vroeg bij'

In alle vroegte parkeerden de eerste Formule 1-fans hun auto's op de parkeerplaatsen van de Bazaar in Beverwijk. Daarvandaan gaan ze met bussen naar Zandvoort. "Ik ben om 4.15 uur opgestaan", vertelt een bezoeker.

De eerste bezoekers waren er vroeg bij. Een vrouw is vanuit Amersfoort naar Beverwijk gereden. "Ik ben een liefhebber. De ambiance vind ik heel speciaal", zegt ze. Een vader en zoon zijn gisteren al vertrokken uit Groningen. "We hebben een nachtje geslapen in een hotel, daarom zijn we er zo lekker vroeg bij."

Voor sommige bezoekers is de Formule bijzaak, zoals voor een vrouw die met haar vriendin is meegekomen. "De Formule 1 komt er een beetje bij, het is vooral ook een vriendinnendag."