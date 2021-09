Boeren in actie bij circuit voor eerlijke prijzen: 'Lek in beveiliging blootgelegd'

Ter Beek vertelt dat er momenteel zo'n twaalf trekkers bij het circuit staan. "We hebben het gat in de beveiliging pijnlijk blootgelegd", zegt hij. "We zijn bij Scheveningen en Noordwijk het strand opgegaan en naar Zandvoort gereden. We hebben nog geen vijftig over de weg gereden."

'Komt niet meer opdagen'

Het gaat om 'een klein comité' uit het hele land, onder wie boeren uit de Achterhoek en Noord-Brabant, die eerder in gesprek waren met Jumbo-eigenaar Van Eerd. "Hij is altijd heel meegaand", vertelt Ter Beek. "Maar bij de laatste afspraken komt hij niet meer opdagen. Daarom willen we proberen om hier in gesprek te gaan met Frits."