Liveblog: Zandvoort kleurt oranje, eerste training F1-bolides, drukte in straten

Op weg naar het circuit is het tijdens de eerste vrije training van de Formule 1-coureurs in Zandvoort nog heel erg druk. Duidelijk is dat de bezoekers erg dicht op elkaar lopen. Minister Ferd Grapperhaus zegt dat hij er vertrouwen in heeft dat tijdens de Dutch Grand Prix de gemeente Zandvoort 'bovenop de coronamaatregelen zit'. Op deze beelden is te zien dat dat niet echt het geval is. Ook de beveiliger grijpt niet in.