Liveblog: Eerste dag op circuit voorbij, drukte en polonaise in het dorp

In een persbericht schrijft de organisatie dat de 'instroom van de oranje-fans vloeiend verliep' en er geen files zijn ontstaan. Wel maken zij melding van een 'grotere drukte dan voorzien' in de pauze tussen de twee vrije trainingen van de Formule 1, als gevolg van een technische storing bij kwart van de horecaverkooppunten. Ook zouden zij de bezoekers via verschillende kanalen hebben opgeroepen hun vaste zitplaats te gebruiken en hun consumptie op hun plek te nuttigen: honderden extra vrijwilligers zouden hiervoor zijn ingezet. Dit zou de mensenstroom na afloop van de tweede training beter hebben gereguleerd.

Aan het einde van de dag heeft de organisatie verzocht om niet direct richting huis te vertrekken om 'spreiding en uitstroom te bevorderen'. Dit zou volgens hen 'zeer succesvol' zijn verlopen.