Unmute Us noemt gesprek met ministers 'constructief', maar tweede protestactie gaat door

Unmute Us sprak vanavond met enkele kabinetsleden over het coronabeleid, maar ziet nog steeds geen reden om de tweede protestactie af te blazen. De demonstraties gaan op 11 september dus gewoon door.

Unmute Us, een initiatief vanuit de evenementenbranche, sprak vandaag met de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), De Jonge (Volksgezondheid), Van Engelshoven (Cultuur) en Blok (Economische Zaken).

Dat gesprek was volgens Unmute Us-woordvoerder Jasper Goossen constructief, maar geen reden om de acties af te blazen. "De ministers hebben geluisterd naar de argumenten en aangegeven deze mee te nemen in hun besluitvorming richting de volgende persconferentie op 14 september. Dat is mooi, maar geen toezegging en ook geen aanleiding om nu ‘Unmute Us!’ af te blazen."

De organisatie hekelt het coronabeleid van het kabinet, dat volgens Unmute Us met twee maten meet omdat festivals en concerten niet door mogen gaan, maar grote sportevenementen als de Grand Prix van Zandvoort wél.

De eerste actie van Unmute Us, op zaterdag 21 augustus, trok onder meer in Amsterdam duizenden demonstranten.