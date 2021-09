Vragen tijdens bewonersavond RIVM-rapport: "Gezondheid of werkgelegenheid belangrijker?"

De vragen stroomden vanavond binnen tijdens de bespreking van het RIVM-rapport over de IJmond met bewoners, wethouders, gedeputeerde Jeroen Olthof en het RIVM. Inwoners van de regio stelden niet alleen inhoudelijke vragen, maar uitten ook hun zorgen: "Wanneer is de luchtkwaliteit geen gevaar meer voor mij en mijn kinderen?"

Dat het neergedaalde stof in de IJmond niet goed is voor de gezondheid van kinderen, daar is de RIVM in het vandaag verschenen rapport duidelijk in. Dat het grootste deel van die stof van de staalfabriek Tata Steel komt, benoemen zij voor het eerst ook expliciet.

Over de oplossing zijn bestuurders en politici tijdens de bewonersavond het wel zo'n beetje eens: naast aangescherpte vergunningen en een strenge handhaving, moet er ingezet worden op 'groen staal', wil men toekomst zien in Tata Steel in de IJmond.

Maar inwoners van de regio blijven zich zorgen maken. Om hun kinderen, om hun kleinkinderen, maar ook om de arbeiders in de fabriek: "Als het buiten Tata al zo slecht is, wat betekent het dan voor de mensen die werken op het terrein?" vraagt iemand. Het antwoord van het RIVM was geruststellend bedoeld: "Die stoppen hun vingers niet zo veel in hun mond als kinderen."

Gezondheid of werkgelegenheid

De groeiende kennis over de gezondheidsrisico's in de omgeving van Tata Steel maakt duidelijk dat de fabriek nu niet meer alleen veel IJmonders in levensonderhoud voorziet, maar ook een bedreiging is. De vaak gehoorde vraag klonk dan ook weer vanavond: "Wat is er belangrijker, gezondheid of werkgelegenheid?"