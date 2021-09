Driekwart Hoornse raad keert zich tegen collega-raadslid na bomendebacle

Een achttal fracties uit de Hoornse gemeenteraad heeft zich vandaag in een gemeenschappelijke verklaring uitgesproken tegen collega raadslid Chris de Meij. De verklaring is een reactie op een interview met de Meij in het Noordhollands Dagblad, van twee weken geleden. "Uitspraken die daarin worden gedaan (..) verdienen volgens de ondertekenende fracties echt een weerwoord", staat in de verklaring.

Raadsleden keren zich tegen collega Chris de Meij (rechts op de foto) - VVD Hoorn

De Meij trok zich in mei terug uit de VVD en behield zijn zetel. Er was ophef ontstaan over een zaak tussen de gemeente Hoorn en Stichting Stadslandbouw Hoorn waar de Meij ook voorzitter van is. De stichting zou illegaal bomen hebben gekapt op een stuk grond bij Hoorn80. De gemeente Hoorn, eigenaar van de grond, deed vervolgens aangifte tegen de stichting. De Meij stelt in het NHD onder meer dat burgemeester Jan Nieuwenburg, als voorzitter van het college (indiener van de aangifte), hem "bewust beschadigd heeft" en zijn kans om wethouder te worden ontnomen heeft. Ook zou de gemeenteraad volgens De Meij onjuist zijn geïnformeerd door de burgemeester. Tegengeluid De acht partijen - Éenhoorn, CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, Sociaal Hoorn, VVD en Fractie Tonnaer - spreken dat in de gezamenlijke verklaring tegen. De partijen hekelen bovendien dat De Meij de burgemeester persoonlijk beschuldigt. "De burgemeester spreekt namens het hele college. Van 'persoonlijk machtsmisbruik' kan dus geen sprake zijn."

Quote "We wilden ons uitspreken tegen de persoonlijke beschuldigingen aan de burgemeester" Arwin Rood, D66

De verklaring moet "tegengeluid bieden", vindt Arwin Rood van D66. "De burgemeester is voorzitter van het college, maar ook van ons als raad. We wilden ons uitspreken tegen de persoonlijke beschuldigingen aan zijn adres." Guido Breuker, fractieleider van Éenhoorn, is de opsteller van de verklaring. "Ik heb de tekst maandag rondgestuurd naar alle fracties, deze acht hebben zich deze week bij de boodschap aangesloten." Afstand voormalig partijgenoot De verklaring volgt minuten na een persverklaring van VVD Hoorn, waarin de partij afstand neemt van haar voormalig partijgenoot. De Meij hoopte, zo blijkt uit het betreffende interview, terug te keren in de fractie. Na een gesprek met het bestuur en de fractie dat gister plaatsvond, is dat volgens gemeentecoördinator Ronald Louwman uitgesloten.

Quote "Dit voelt als onnodig natrappen" Arnica Gortzak, PVDA

De enige grote partij die de boodschap niet ondertekent, is de PvdA-fractie. Fractievoorzitter Arnica Gortzak vindt vooral de timing ongelukkig. "Dit voelt als onnodig natrappen. Ik betreur uitspraken van De Meij, ik vind het niet chique dat je dergelijke woorden gebruikt. Maar ik voel me niet verantwoordelijk over uitspraken van een collega uit een andere partij." Chris de Meij zelf noemt het "triest dat dit allemaal gebeurd." De Meij wilde inhoudelijk nog niet op de verklaring reageren.