Zolder in Grootebroek brandt volledig uit

Op een zolder aan de Hertog Albrechtstraat in Grootebroek is vanmiddag brand uitgebroken. Omdat er gevreesd werd dat de brand zou overslaan, gingen veel brandweerauto's erheen. Na een half uurwas de brand onder controle.

Rond kwart voor vijf ontstond door een nog onbekende oorzaak vuur op de zolder. Na een half uur was de brand onder controle, bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Wel houdt de brandweer nog controle op het dak, met hoogwerkers. De zolder van de woning is volledig uitgebrand.

De #brand in #Grootebroek op de #Hertog #Albrechtstraat betreft een woningen blok. De brand op de zolder van de woning is onder controle. Voor eventuele branddoorslag bij de naastgelegen woningen komen er meerdere brandweer voertuigen ter plaatse. Nadere informatie volgt.

