Ontsnapte gevangene zat in laatste fase van gevangenisstraf

De ontsnapte gevangene die vorige week dankzij een oplettende boa uit Purmerend in Zaanstad werd opgepakt, is ontsnapt tijdens zijn resocialisatietraject in Alphen aan de Rijn. Dat zegt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Dat betekent dat de man in de laatste fase van zijn gevangenisstraf zat en werd voorbereid op zijn terugkomst in de maatschappij. De man ontsnapte op 25 juli.

"Dit resocialisatietraject gebeurde elders in het kader van een opgelegde ISD-maatregel (zie kader). Daar heeft hij zich aan het toezicht onttrokken", legt de woordvoerder uit. De man zat dus niet in de gevangenis in Zaanstad, wat NH Nieuws eerder meldde. Dat de gedetineerde ontsnapte, werd vervolgens gemeld bij verschillende instanties. Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van de gemeente Purmerend merkte de man vorige week op in de gemeente Zaanstad, toen hij naar zijn werk reed. Hij schakelde de politie in en de man werd opgepakt.

ISD-maatregel Door de ISD-maatregel kunnen stelselmatige daders in een inrichting geplaatst worden die specifiek voor hen bestemd is. Het gaat hierbij om daders die door het plegen van meerdere delicten criminaliteit en onveiligheid veroorzaken. De ISD-maatregel is voor een periode van maximaal twee jaar.

Terugkeren in de samenleving Hoe de gevangene in Zaanstad terechtkwam, is onduidelijk. "Het doel van het resocialisatieproces, inclusief behandeling elders, is om de gedetineerde gefaseerd weer terug te laten keren in de samenleving waarbij geleerd wordt om te kunnen gaan met vrijheden en verantwoordelijkheden." "Het aantal ontvluchtingen is zeer beperkt", voegt de woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen toe. "In de periode 2016-2020 is er driemaal een gedetineerde ontvlucht vanuit een penitentiaire inrichting in Nederland."