Een museum voor alle geuren van de Zaanse industrie: van cacao en linoleum tot parfum

De penetrante cacaolucht in de Zaanstreek kent iedereen wel. Maar dat er nog tientallen andere industriële geuren het straatbeeld hebben bepaald, is veel minder bekend. En alleen al daarom moet er een geurmuseum komen. Dat vinden initiatiefnemers Ingrid Jahn, Will Evers en Hans Valk. Het liefst in de buurt van het Zaans Museum op de Zaanse Schans. De politiek heeft al interesse getoond in het plan.

Toen Will Evers nog niet zo lang geleden een rondleiding kreeg in een puddingfabriek die afgebroken moest worden, kreeg hij het idee voor een geurmuseum. "Alleen die geur bracht zoveel herinneringen teweeg, dat ik vond dat daar iets mee moet gebeuren." En ook bij Ingrid Jahn brengen de Zaanse geuren haar terug naar haar jeugd. "Ik weet nog dat ik om zes uur kranten rondbracht en alleen al van de lucht van de Verkadefabriek enorme trek kreeg. Van die heerlijke koekjeslucht in de vroege ochtend." De beide Zaankanters lepelen met speels gemak de ene na de ander anekdote op die met geur te maken heeft. Zo kan Will nog steeds niet langs de voormalige stijfselfabriek De Bijenkorf in Koog aan de Zaan rijden zonder aan zijn lagere schooltijd te denken. "Die geur was eigenlijk afschuwelijk, maar wij vonden het heerlijk. Die roken wij in de zomer op vrijmiddag als wij buiten gymnastiek hadden."

Quote Het gaat niet zozeer om de geuren. De verhalen, de achtergronden van de fabrieken, moet je in een museum vastleggen Will Evers - initiatiefnemer geurmuseum op de Zaanse schans

Ook de geuren van parfumfabriek Polak en Schwartz kan Will goed herinneren: "Regelmatig viel er flesje stuk en dan geurde de hele Zaanstreek naar viooltjes." De lijst kan eindeloos worden aangevoerd met geuren van koek, linoleum, hout van Bruynzeel, rijst van Lassie, pinda's van Duyvis, chocolade, zetmeel en verf. "En het gaat niet zozeer om de geuren", vertelt Will, "maar vooral om wat die geur veroorzaakt. De verhalen, de achtergronden van de fabrieken. Dat moet je in een museum vastleggen. Dit is echt uniek in Europa."