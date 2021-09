'Opvolger' legt struikelsteen voor David Lopes Dias: "Geraakt door zijn verhaal"

Wethouder Arno Scheepers (VVD) had vandaag de eer om de 'struikelsteen' voor oud-wethouder David Lopes Dias te mogen plaatsen. Voor de Tweede Wereldoorlog was de Joodse Hilversummer Lopes Dias wethouder van Hilversum, dat steeds verder werd overgenomen door de NSB. David begon met een persoonlijke strijd tegen hen, die hij uiteindelijk moest bekopen met de dood. "Ik ben geraakt door zijn verhaal", aldus Scheepers.

Scheepers is al langer betrokken bij het leggen van de struikelstenen in Hilversum. "Als gemeenteraadslid had ik al contact met Hans Roos, de voorzitter van de Stichting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi & Vechtstreek die de struikelstenen plaatst. Toen ik gevraagd werd om deze bewuste steen te plaatsen, hoefde ik geen nano-seconde na te denken", vertelt hij.

De link tussen Scheepers en Lopes Dias gaat dan ook verder dan alleen het wethouderschap. "Tijdens de wekelijkse vergadering van burgemeester en wethouders blijk ik op dezelfde stoel te zitten als waar hij zat", vertelt de huidig wethouder duidelijk geëmotioneerd.

Lovende woorden

Normaal krijgen oud-wethouders bij het aftreden lovende woorden mee vanuit collega's en de stad, maar dat is Lopes Dias nooit gegund.

Scheepers verwijst naar het bestuur van de stad tijdens de Wereldoorlog. "De stad werd bestuurd door NSB'ers met een erg sterke link naar nazi-kopstukken als Joseph Goebels. Hilversum werd zelfs als een van de eerste steden 'Jodenvrij' beschouwd."

Volgens Scheepers verdient Lopes Dias ook gewoon alle eer. "Die lovende woorden heeft Lopes Dias dus nooit gehad, maar hier wil ik namens het college alsnog vol lof over hem spreken."