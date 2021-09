Zaanstreek-Waterland NL V 'Gemor' om locatie kan pret niet drukken op de kermis in Volendam

Op het allerlaatste moment heeft de gemeente Edam-Volendam groen licht gegeven aan de familiekermis in het dorp. Andre Vonk heeft in een moordend tempo een vergunning geregeld en de kermis opgebouwd. Met succes, want de kermis staat en de liefhebbers staan te trappelen bij de poort nog voordat 'ie open is.

Niet meer dan twee weken heeft het geduurd tussen goedkeuring en het openen van de poorten. "Dat is echt heel snel", zegt André Vonk, die door heel Nederland kermissen organiseert. "Gelukkig stonden alle neuzen dezelfde kant op." Van de burgemeester tot de opbouwers, iedereen wilde dat de kermis in Volendam er kwam. Helaas strooide corona weer roet in het eten en kon een veel groter feest in het dorp niet doorgaan. Nadat er verschillende plannen de revu passeerden, bleef alleen de familiekermis over. Nieuwe locatie De kermis is beperkt open en staat buiten het centrum. Het is misschien niet zo groot als vorige jaren, maar dat kan de pret niet drukken. Nog voor de poort open is, staat er een rij kinderen die niet kunnen wachten om eindelijk weer naar de kermis te gaan. "We hebben vrij van school en willen de eersten op de kermis zijn." Tekst gaat verder onder de foto.

Toch klinkt er ook gemor, want de kermis staat niet zoals vanouds in het centrum, maar op het parkeerterrein van de Marina-haven. Veel Volendammers vinden dat toch minder gezellig: het is ver van de horeca op de dijk. Ook André Vonk vindt het jammer, maar hij heeft er vrede mee dat de kermis in ieder geval staat. "We hebben nou eenmaal de maatregelen waar we ons aan moeten houden. Dan moet je binnen de beperkingen de mogelijkheden zoeken."



Zodra de poorten opengaan, rennen de jonge bezoekers naar hun lievelingsattractie. De nieuwe locatie lijkt voor hen nog maar nauwelijks een rol te spelen. De kermis in Volendam is tot en met maandag 6 september open.