Overveen telt af: spoorbomen in dorp vanaf vanavond voor paar dagen dicht

"Ik vind het allemaal prima, maar ik hoop niet dat de spoorbomen de hele tijd blijven klingelen", aldus een Overveense. Vanavond om 20.00 uur wordt de spoorwegovergang midden in het dorp tot maandagochtend 05.00 uur afgesloten. Door het dorp razen vanaf morgenochtend twaalf treinen per uur richting Zandvoort.

Patricia Bervoets werkt in een bakkerij aan de Bloemendaalseweg. Wat er ook gebeurt, Overveen komt niet zonder brood te zitten. "De chauffeurs komen vannacht gewoon het brood brengen en ik open morgenochtend om zeven uur. We gaan het allemaal zien, het is afwachten." In de bakkerij hoort Bervoets wisselende reacties onder haar klanten over de Formule 1 in Zandvoort. "Veel mensen vinden het leuk en gezellig, anderen maken zich wel druk om het milieu."

Aan de overkant werkt de Zandvoortse Dionne Paap in een drogisterij. "Er zullen sowieso minder mensen hier komen, omdat alles wordt afgezet. Maar het kan ook niet anders als er twaalf treinen per uur gaan rijden." Ook zij houdt haar winkel geopend. "Voor de mensen die ons willen bezoeken, staan we paraat." Haar man is groot Formule 1-fan en zelf kijkt ze er ook erg naar uit.