Man krijgt 9 maanden cel voor dodelijke aanrijding op A7

In de nacht van 22 op 23 mei 2020 kwam een 50-jarige man uit Zaandam om het leven bij een aanrijding op de A7. Een 33-jarige man reed in dezelfde richting als de Zaandammer met een hoge snelheid op de achterkant van de auto van het slachtoffer in. Uit de telefoongegevens bleek dat hij met 183 km/u over de snelweg reed, destijds was de maximale snelheid 120 km/u.

Weggevlucht

De verdachte zou voor hij de weg op ging een ruzie hebben gehad met zijn partner en zat 'in emotionele toestand' achter het stuur. Na de botsing vluchtte de 33-jarige man weg: hij liet zich ophalen door zijn partner, waste thuis zijn kleren en ging naar een vriend. Een paar uur na de aanrijding meldde hij zich alsnog bij de politie.

De rechtbank neemt het de man ernstig kwalijk dat hij het slachtoffer bekneld in zijn auto heeft achtergelaten in plaats van hulp te verlenen. De acties van de man zijn volgens de rechtbank "berekend, zeer ernstig en laakbaar."

Alcohol

De politie heeft tijdens de aanhouding alcohol in het bloed van de man aangetroffen. De verdachte zei dat hij na het ongeval twee biertjes en een paar slokken vieux had gedronken. Volgens de rechtbank kan niet worden aangetoond dat de man voor het ongeval gedronken had, daarom is hij daarvoor vrijgesproken.