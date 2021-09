Studenten halen nacht door bij onderwijsbattle: krijgt Alkmaar een drijf-in bioscoop?

Helemaal kapot, maar zeer voldaan: dat is hoe zo'n veertig deelnemers van de eerste onderwijsbattle van de Hogeschool Inholland er tijdens de aftrap van het nieuwe schooljaar bij zaten deze morgen. In het AZ-stadion werkten de studenten 24 uur lang aan het bedenken, verfijnen en pitchen van vernieuwende ideeën voor Alkmaar en regio in 2040.

Menno presenteert de plannen voor het Alkmaars Kanaal. - Inholland / Daan van Boerdonk

Het is allemaal onderdeel van de eerste schoolweek van Inholland. De schoolleiding hoopte op zo'n tweehonderd studenten van alle locaties in Nederland, maar uiteindelijk kwamen er zo'n veertig naar de onderwijsbattle. "We denken dat er mede door corona minder studenten zijn gekomen en het is de eerste keer dat we dit, met alle scholen bij elkaar, organiseren", aldus Herbert Mosmuller van Inholland tegen NH Nieuws. Drie plannen voor de toekomst Toch zijn er een paar ideeën met best wat potentie gepitcht aan verschillende opdrachtgevers, zoals gemeente Alkmaar en The Dutch Weedburger. De studenten houden contact met de bedrijven over mogelijke realisatie van de plannen.

Nog maar tien uur te gaan. - Inholland / Daan van Boerdonk

De eerste finalist buigt zich voor gemeente Alkmaar over een manier waarop het Alkmaars Kanaal een levendige route kan worden. Dit doen ze met de 15.000 woningen die daar in de komende twintig jaar gebouwd worden in het achterhoofd. Om een goed beeld van het gebied te krijgen, zijn de groepsleden eerst met een boot het water opgegaan, vertelt Haarlemmer Menno Salburg, vierdejaarsstudent Landscape and Environment Management. "Varen door Alkmaar had ik nog nooit gedaan, dus het was leuk om Alkmaar vanaf dat perspectief te zien", aldus Salburg. Drijf-in bioscoop Ze zijn de hele nacht met de boot onderweg geweest en kregen daarom het idee om het water een belangrijker onderdeel te maken van het leven van Alkmaarders.

Studenten blij met tweede plek. - Inholland / Daan van Boerdonk

Hun idee voor drijf-in bioscoop voor boten bij de oude scheepswerf sprong eruit bij de jury, bestaande uit de opdrachtgevers. "Ik zie daar al helemaal evenementen voor me", aldus jurylid en lector Guido Stompff. "Dat lijkt me iets waar sowieso mee aan de slag kan worden gegaan, ongeacht de uitslag." Menno's team eindigde daarmee op de tweede plek: ze wonnen vijfhonderd euro. Duurzaam Alkmaar De andere finalist houdt zich voor opdrachtgever POCITYF, een door de Europese Unie gefinancierd project gericht op verduurzaming van historische binnensteden, bezig met het verduurzamen van de Alkmaarse binnenstad. De studenten richten zich hierbij op het duurzamer maken van de monumentale panden, zonder die daarbij ingrijpend te hoeven aanpassen. "Ook hebben we ervoor gekozen consumenten meer inzicht te geven in het energieverbruik. Hiervoor willen we in het Victoriepark fietsen neerzetten waarop mensen kunnen zien hoe lang je moet fietsen om een huishouden van energie te voorzien", vertelt Alkmaarder Alex Zwagerman, vierdejaarsstudent Werktuigbouwkunde.

Studenten pitchen hun idee voor een duurzamere binnenstad van Alkmaar - Inholland / Daan van Boerdonk

Het groepje had mazzel, want mede-opdrachtgever Ibren Feijen was er de hele nacht bij om ze te ondersteunen. "Lekker solidair met de studenten", zegt Ibren lachend. "Ik vind het mooi om ze zo aan het werk te zien en wil er voor hen zijn waar nodig." Waar de groep hun vijfhonderd euro prijzengeld aan gaan besteden is nog niet helemaal duidelijk, maar 'na deze lange nacht gaat er vast een deel op aan koffie', besluiten ze. De winnaar: vegaburger en actiesport De nacht ervoor kreeg de groep van Joep Spaans, vierdejaarsstudent aan de opleiding Bouwmanagement, nog te horen dat ze 'maar net de finale hadden gehaald.' De nachtelijke uren hebben ze in hun voordeel gebruikt. "Daarvoor moeten we ook credit geven aan onze coach en begeleider", aldus Joep. "We kregen als feedback dat we nog even goed naar de vraag van opdrachtgever The Dutch Weedburger moesten kijken. Toen hebben we 's nachts nog het roer omgegooid." De groep wil de veganistische burger beter op de markt zetten en richt zich daarbij vooral op jongeren. "We willen het imago verbeteren en de burger linken aan actiesporten", vertelt Jorien de Buck, vierdejaarsstudent Bouwkunde tijdens de laatste pitch voor de prijsuitreiking. Ook wil de groep voor consumenten inzichtelijk maken hoeveel CO2-uitstoot een vegaburger scheelt ten opzichte van een vleesburger. "Zo kunnen we bewustzijn creëren bij de consument." Zij gingen er met de hoofdprijs vandoor: tweeduizend euro.

In gesprek over de marketing van de vegaburger. - Inholland / Daan van Boerdonk