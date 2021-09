Plan voor herdenkingsboom in Den Helder om stil te staan bij coronaslachtoffers

In navolging van Hoorn komt ook in Den Helder een herdenkingsboom om stil te staan bij alle coronaslachtoffers. In de gemeente Den Helder zijn sinds het uitbreken van de coronapandemie 40 officiële coronadoden geteld. Mogelijk zijn het er in werkelijkheid meer aangezien in de eerste maanden niet werd getest op het virus.

De boom, een ratelpopulier, zal in het Timorpark in Den Helder komen te staan. Wanneer is nog niet bekend, er komt een speciaal moment waarop de boom symbolisch wordt geplant.

In maart werd in het Wilhelminaplantsoen in Hoorn al een boom geplant ter nagedachtenis van Hoornse coronaslachtoffers. Nabestaanden waren aanwezig bij het planten van de boom.

Ook in Amstelveen heeft vorig jaar een monument gestaan voor de mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Het ging daar om een 'hart van medeleven', waaronder bloemen en kaarsen waren geplaatst. Deze stond in de Stadstuinen van Amstelveen.