Rijk en Provincie wijzen vooral naar elkaar en Europa voor scherper toezicht op Tata

Na publicatie van het laatste RIVM-rapport over de neerslag van schadelijke en zelfs kankerverwekkende stofffen in de IJmond, is de politiek aan zet. Het Rijk en de provincie zeggen samen te werken om de voorwaarden in de milieuvergunningen van Tata Steel strenger te maken. De sleutel tot werkelijke verandering ligt volgens beide overheden voornamelijk bij de ander.

Wel zeggen zowel de provincie als het Rijk en Tata Steel snel met elkaar in gesprek te willen gaan. Tata rept zelfs over 'deze week nog'.

Het nieuwste RIVM rapport is zorgelijk. Het RIVM meet in de omgeving van Tata Steel meer stof en dat is ongewenst voor de gezondheid van kinderen. Dit moet echt anders. Het rapport laat de noodzaak zien scherper aan de wind te varen als het gaat om wat Tata Steel mag uitstoten. https://t.co/CvgdsPMOLu

Het instrumentarium van de provincie schiet juist tekort, volgens hem. "Wij spannen ons als provincie, gemeenten en omgevingsdiensten maximaal in, met alles wat ons ter beschikking staat. Maar er is meer nodig."

Hoogleraar milieuchemie na RIVM-rapport: "Het is twee over twaalf"

Van Weyenberg, die vandaag ook zijn Kamerzetel opgaf , zegt bij de Europese Commissie aan te dringen op strengere milieuvoorschriften en vraagt om geduld.

"Die voorschriften vormen een belangrijke basis voor de voorwaarden aan de uitstoot van schadelijke stoffen die de provincie kan stellen in haar vergunningen. Dit moet Europees en dat duurt langer dan we zouden willen."

"Volgende week zal meer duidelijk worden"

Zijn woordvoerder kon nog niet inschatten hoe groot de kans is dat de Europese regels uiteindelijk veranderd worden, of op welke termijn. "In het Tweede Kamerdebat van volgende week over de toekomst van Tata Steel zal meer duidelijk worden", zegt zij.

De woordvoerder van Olthof voegt daaraan toe dat de provincie blij is dat het Rijk zich samen met de provincie in Europa voor deze zaak inzet. "Maar zo'n lobby speelt zich ook af in de wandelgangen. Het is heel moeilijk al iets over ontwikkelingen te zeggen."

Over één ding zijn alle partijen het eens: Tata Steel zelf moet zich ook inzetten om de schadelijke uitstoot van het fabrieksterrein te beperken.

65% minder stofneerslag in 2023

En dat wil het bedrijf zelf ook, volgens het persbericht naar aanleiding van het rapport. "Dit rapport onderstreept de noodzaak om te komen tot een gezondere leefomgeving. Wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid. Tata Steel voelt de urgentie voor verbetering en heeft daartoe een maatregelenpakket in uitvoering."

In het plan, de zogenaamde Roadmap Plus, zegt Tata in 2023 65% minder stofneerslag te willen realiseren.