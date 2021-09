Organisatie druk met laatste voorbereidingen vuurwerkshow Aalsmeer

Na een overgeslagen editie zal aankomende zaterdagavond één van de Aalsmeerse evenementen weer doorgaan. De verlichte botenshow waarbij honderden boten op de Westeinderplassen zijn, wordt afgesloten met een vuurwerkspektakel die dit jaar muzikaler is dan ooit.

Aalsmeer moest het vorig jaar zonder vuurwerk en verlichte bootjes doen. "Er zijn erg veel mensen die verlangen naar dit feest, het is enorm populair in Aalsmeer", vertelt Ap Eigenhuis, een van de organisatoren.

Tijdens de voorbereidingen voor het vertier van dit jaar waren nog een aantal hobbels te nemen volgens Mike van der Laarse die samen met Ap initiatiefnemer is van de vuurwerkshow. "We hebben het waterfront dit jaar (daar wordt gewerkt aan het nieuwe recreatiestrand), covid, ietwat moeilijke bewoners en muziek onder het vuurwerk. Het is heel wat!"

Muzikaler

Door de jaren heen is de vuurwerkshow steeds grootser en moderner geworden. Tijdens de show van aankomende zaterdag is de muziek geïntegreerd in het vuurwerk.

Vanuit huis, langs de waterkant en vanaf de bootjes kan iedereen die muziek horen. "Als je verder weg bent kan je luisteren via Radio Aalsmeer. Op de oude manier, via de FM." Streamen is volgens Mike en Ap niet aan te raden, omdat er dan vertraging zal zitten tussen het vuurwerk en de muziek.