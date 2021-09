Wethouder: beroepsgroep moet problemen zoals bij Quin Dokters voorkomen

Dit zei ze vanochtend tijdens een spoeddebat in de raadscommissie Zorg, Jeugdzorg en Sport. Door de problemen kwamen duizenden patiënten zonder huisarts te zitten. Zij moesten in allerijl worden overgeheveld naar andere huisartsenpraktijken.

Begin dit jaar nam Quin Dokters verschillende praktijken in de stad over, maar toen waren er al grote problemen. Bronnen die AT5 sprak en documenten wezen erop dat veel zorgmedewerkers niet voor Quin Dokters willen werken, onder meer vanwege het voornemen van de huisartsenketen om huisartsenzorg vergaand te digitaliseren. Verder bleken overgenomen dossiers nog niet op orde te zijn.

"Praktijk al langer kwetsbaar"

"We zien eigenlijk al langer dat de praktijk heel erg kwetsbaar was", aldus Kukenheim op vragen van de SP en het CDA. "Op het moment dat de praktijken werden overgenomen, bleek dat Quin Dokters niet meer in staat was om dit op een goede manier te keren." Ze wijst erop dat het huisartsenstelsel 'bijzonder gefragmenteerd is waarin iedereen een eigen baas is'. "Daar heeft het college geen positie in."

Ze vindt dat vooral bij de beroepsgroep zelf een taak ligt om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Volgens haar is de sector dat met haar eens. "Je ziet ook dat de Amsterdamse Huisartsen alliantie zegt: nou wij vinden eigenlijk dat als wij als beroepsgroep signalen hebben dat praktijken niet goed gaan, dat we daar iets mee kunnen. Ze vinden dat bijvoorbeeld de verzekeraar niet in zee zou moeten met een partij die zich onttrekt aan de normen die wij zelf zien. Dat soort type afspraken vind ik heel positief."

Wethouder in gesprek

De wethouder wijst erop dat zij zelf niet 'hard' kan ingrijpen, zoals de SP opperde. "Ik heb daarvoor geen instrumentarium, anders dan dat ik met die groepen in gesprek ga zoals de zorgverzekeraar, maar ook met de Huisartsen alliantie zelf."

De Amsterdamse Huisartsen alliantie heeft nog niet gereageerd op de woorden van de wethouder.