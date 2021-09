Klokkenspel Hilversums raadhuis meer dan maand stil door onderhoud

De klokken van het Hilversumse raadhuis zwijgen de komende weken vanwege een grote onderhoudsbeurt. De klokkentoren wordt zo verbouwd dat belangstellenden straks over de schouders van de beiaardier mee kunnen kijken.

De werkzaamheden starten over anderhalve week. Aan de meer dan zestig jaar oude klokken hoeft niets te gebeuren, maar onder meer de klepels en de bedrading zijn versleten en worden daarom vervangen. Daarnaast komt er een betere computer voor het automatische klokkenspel dat elk half uur klinkt.

Een van de meest opvallende aanpassingen is het vergroten van de speelcabine, waar beiaardier Wim Ruitenbeek het klokkenspel bespeelt. Dat wordt een stuk groter om meer bezoekers te kunnen ontvangen, die straks van bovenin de raadhuistoren kunnen meeluisteren en meekijken. Daarnaast wordt het klavier vervangen.

De verbouwing van het klokkenspel zorgt er ook voor dat het straks mogelijk wordt om meer nieuwe melodieën te maken, zodat er meer variatie is. Een ander voordeel is dat het geluid van de klokken straks helderder is.