Stichting Unu Pikin organiseert garagesale voor sociale werkplaats in Suriname

Stichting Unu Pikin biedt dagbesteding aan mensen met een beperking in Suriname, door het ondersteunen van een sociale werkplaats in Paramaribo. Susanne Dekkers heeft zich vanuit Suriname dertien jaar met de stichting beziggehouden, maar is nu terug in Nederland. Vanuit Hoorn blijft ze zich inzetten voor Paramaribo, vertelt ze op WEEFF Radio.

"In de sociale werkplaats komen mensen die geen kans hebben om bij een ander bedrijf aan de bak te komen, door een verstandelijke of lichamelijke beperking. Zij bieden werk, simpele dagbesteding of stages. En die organisatie ondersteunen wij vanuit Nederland", vertelt Dekkers.

Haar ouders hebben de stichting achttien jaar geleden opgericht in Paramaribo. "Zelf heb ik daar dertien jaar gewoond, maar sinds een paar maanden ben ik terug in Nederland. Dat was wel even wennen."

Terugelopen inkomsten

De sociale werkplaats haalt inkomsten uit de verkoop en reparatie van fietsen en schoolmeubilair. "We sturen fietsen vanuit Nederland, die zij opknappen en doorverkopen. Zo kunnen we de mensen toch een vergoeding betalen."

Ook de werkplaats zag afgelopen coronajaar inkomsten teruglopen. Met donaties en inzamelingsacties probeert de stichting toch aan extra geld te komen, ter ondersteuning van de werkplaats.

Zo organiseert de stichting komend weekend een garagesale aan Hulk 8 in Hoorn. "We verkopen spullen die we door de jaren heen hebben verzameld of als donatie hebben gekregen. Denk daarbij aan antieke meubels, boeken over Suriname of souvenirs. Alle inkomsten gaan naar het project in Suriname."

De garagesale is komende zaterdag en zondag 4 en 5 september geopend tussen 10:00 en 16:00.