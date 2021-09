Speerwerper Noëlle aan vooravond Paralympische finale: "Nu al een winnaar"

Speerwerper Noëlle Roorda (21) staat morgen om 12.00 uur (Nederlandse tijd) in Tokio in de Paralympische finale in Tokio. De Amstelveense neemt het op tegen de beste Paralympische speerwerpers ter wereld en dat maakt haar familie bij voorbaat apetrots.

Noëlle is van jongs af aan een sportieve meid. Ze probeert alle sporten en heeft op hoog niveau getennist. "Ze was altijd overal beter in dan ik", geeft zus Dyonne Roorda lachend toe. Uiteindelijk pakte Noëlle een speer op en gooide die zo ver dat ze meteen wist waar haar toekomst zou liggen. Inmiddels zijn we drie jaar later en staat de atlete op de Paralympische Spelen.

"Ze heeft zich zichzelf denk ik heel goed ontwikkeld. Ze is altijd meegegaan met ons. We hebben geen andere dingen gedaan met haar. Ze is altijd meegegaan naar de tennisbaan en viel ook gewoon uit klimrekken," vertelt vader Erwin Roorda.

De atlete is geboren met een transversaal reductiedefect, wat inhoudt dat haar onderarm stopte met groeien toen ze een embryo van ongeveer acht weken was. Het heeft haar nooit tegengehouden, vertellen haar vader, moeder en zus vastbesloten.

"Ik heb tegen haar gezegd: 'joh, ik vind je eigenlijk nu al een winnaar', vertelt moeder Denise trots vanuit het huis in Westwijk waar Noëlle opgroeide. "Het feit dat je daar mag zijn en dit allemaal mee mag maken. Dat is gewoon al een cadeau", vult ze aan.

"Alle indrukken maakten me in het begin in de war. Dat zou niet goed zijn voor mijn speerwerpen"

Noëlle moest er even op wachten, want haar finale is twee dagen voor het eind van de Spelen. Maar dat vindt ze alleen maar fijn. "Alle indrukken maakten me in het begin in de war. Dat zou niet goed zijn voor mijn speerwerpen", vertelt de atlete.

"Ik ben in 2019 wel naar het WK geweest, maar we hebben het hier wel over de Paralympische Spelen, dus dat is wel even van een heel ander niveau", vertelt Noëlle vanuit Tokio aan AAN! Amstelveen .