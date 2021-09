Man voor tweede keer slachtoffer van autobrand: "Ik weet wie erachter zit"

Een bewoner Krelagehof in Bovenkarspel is voor de tweede keer in korte tijd slachtoffer van een autoband geworden. Vorige week was het zijn bus, dit keer brandde zijn auto volledig uit. En dat is volgens hem geen toeval. "Ik weet wie erachter zit."

Rond één uur vannacht horen buren een flinke knal. Een buurman die in de tuin zit, loopt er gelijk heen. "Er waren toen al vlammen te zien. Mijn vriendin belde 112 en ik wilde het met m'n tuinslag blussen. Maar dat wilde de brandweer niet, omdat het te gevaarlijk was", vertelt hij aan NH Nieuws/WEEFF.

Dreiging

Als de brandweer komt, is de auto al niet meer te redden. Ook het voertuig ernaast, dat van de partner van het slachtoffer is, loopt schade op. Het slachtoffer wil alleen anoniem z'n verhaal doen en is woest. De dader is volgens hem een man met wie hij ruzie heeft. Maar om het politie-onderzoek niet te frustreren wil hij niet alles erover vertellen. "Ik begreep van andere buren dat hij al gedreigd had m'n auto in de fik te steken. Het gaat helemaal nergens over, en bovendien ben ik ook niet verzekerd voor een autobrand. Dus ik hoop dat ze hem snel pakken."

De schrik zit er in ieder geval goed in bij het lsachtoffer. "Voor hetzelfde geld ontploft de auto, en is er nog veel meer schade in de buurt. En nu is het de auto, maar wie weet de volgende keer wel ons huis. Daar moet je toch niet aan denken."

Camerabeelden

Bij verschillende woningen heeft de politie camerabeelden meegenomen. Op één van de beelden is te zien hoe een man langs een huis fietst. Op andere beelden zou te zien zijn dat een auto met mensen erin lange tijd stilstaat. Die stappen uit, en zouden vervolgens vlak na de brand instappen en wegrijden.

Beelden van de auto de ochtend na de brand. Tekst gaat onder de video verder.