Gaat Alkmaar asielzoekers opvangen? Kijk hier live mee naar de raadsvergadering

In de Letterbak aan de Edisonweg vergaderen raadsleden zometeen over of en hoe Alkmaar de komende tijd asielzoekers gaat opvangen. De aanleiding is onder meer de duizenden evacués uit Afghanistan: als het aan de PvdA en GroenLinks ligt, zijn zij meer dan welkom in Alkmaar. Onderaan kun je (vanaf 20.00 uur) live meekijken.