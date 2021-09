Liveblog: Drivers spotten, inwoners verkennen circuit, file naar Zandvoort

Onze verslaggeefster in Zandvoort meldt dat de meeste auto's die in de file staan voor de rotonde bij Nieuw Unicum gewoon een doorlaatpas hebben om Zandvoort in te komen. Het is er gewoon heel druk. "Zo'n 80 tot 85 procent van de auto's die op dit moment voorkomen, hebben een doorlaatpas, melden verkeersregelaars." Taxi's worden doorgelaten en lesauto's mogen het dorp niet in.