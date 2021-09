Aankomend wethouder Wonen: "Ik ga mijn stinkende best doen"

Hij heeft nog een ruim een half jaar om wat te veranderen: de nieuwe wethouder Wonen, Jakob Wedemeijer. Over een kleine twee weken wordt de SP-politicus bijna zeker benoemd als opvolger van Laurens Ivens, die juli dit jaar opstapte. De Amsterdamse woningmarkt is verrot en complex, maar Wedemeijer hoopt in korte tijd veel te veranderen: "Ik ga mijn stinkende best doen."

Hij is het nog niet. 15 september wordt Jakob Wedemeijer met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid benoemd als wethouder Wonen in Amsterdam. En dan mag Wedemeijer datgene oppakken wat zijn voorganger Laurens Ivens heeft achtergelaten: "Waar ik mee ga beginnen is de eigen woonplicht optuigen. Dat kan vanaf 1 januari, en dat betekent dus dat we de mensen een verplichting gaan opleggen dat, als ze een woning kopen, ze daar ook de eerste vier jaar moeten gaan wonen.

Investeerders afschrikken

Zo wil Wedemeijer vermogende particulieren en grote -buitenlandse- investeerders die alles zouden opkopen, afschrikken. "Ik denk dat dat een afkoelend effect zal hebben. In ieder geval tijdelijk. En ik ben van mening dat er eigenlijk een permanente eigen woonplicht moet zijn, zodat we ze ook permanent kunnen afschrikken."

Scheefwonen

Wedemeijer zegt ook wel te weten dat de Amsterdamse woningmarkt totaal is verziekt, en dat niet alleen de zogenaamde 'durfinvesteerders' en rijke beleggers schuld hebben. Er is vooral een tekort aan woningen. Als de vraag groter is dan het aanbod, stijgen de prijzen. Net als zijn voorganger wil Wedemeijer dat er meer sociale huurwoningen bijkomen. Maar er wordt in de stad ook nog heel veel scheefgewoond (door mensen in een sociale huurwoning die daar inmiddels teveel voor verdienen).

Of dat scheefwonen niet moet worden aangepakt, om de boel een beetje te laten doorstromen: "Ja. Tegelijkertijd denk ik ook: 'je zult je kinderen daar hebben zien opgroeien, je zult je buurtje maar gewend zijn. Scheefwonen is natuurlijk een issue, maar het is niet de oplossing. De oplossing is echt de opkoop door vermogende particulieren tegengaan. Door bij te bouwen, maar ook door met elkaar te erkennen dat we schaarste hebben."

Actie

Wedemeijer weet dat hij weinig tijd heeft, en dus wil hij zo snel mogelijk aan de slag: "Waar ik mee ga beginnen is die eigen woonplicht optuigen. Dan wil ik aan de slag met het afronden van het onderzoek naar de vraag of wij sociale huurwoningen kunnen opkopen van de corporaties, zodat zij geld krijgen, en wij deze woningen kunnen behouden voor de sociale sector. Dat zijn de twee dingen die ik meteen ga oppakken. We moeten doorstrijden. Voor betere woningen, goedkopere woningen, en tegen uitbuiters. Dat moet gewoon. En daarmee ga ik door."