Man gewond geraakt bij mogelijke straatroof in de Pijp

Bij een mogelijke straatroof op de Van Ostadestraat in de Pijp is vanavond een man gewond geraakt. Het slachtoffer liep op straat toen hij rond 21.30 uur beroofd werd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en is volgens een politiewoordvoerder aanspreekbaar.

In de straat wordt nog onderzoek gedaan door de politie en forensische opsporing. Camerabeelden uit de omgeving worden veilig gesteld.

Het is nog niet duidelijk of er een of twee daders zijn. Er zijn geen aanhoudingen gedaan. Of er iets is buitgemaakt bij de straatroof is niet bekend.