Nep-bankmedewerkers vallen door de mand bij oplichting 82-jarige Monnickendamse

Een 82-jarige vrouw uit Monnickendam is drie weken geleden voor 5.000 euro opgelicht door mannen die zich voordeden als bankmedewerkers. Bij het pinnen van het bedrag werden ze betrapt. Twee Amsterdamse mannen van 21 en 22 jaar oud zijn aangehouden.

Een voorbijganger zag dat een man bij het pinapparaat wel heel veel moeite deed om onherkenbaar te blijven en belde de politie. Hij gaf door dat de man in een rode auto stapte. Op de N246 is de auto door de politie stilgezet. "De bijrijder bleek ruim 5.000 euro in zijn jaszak te hebben zet", schrijft de politie op Instagram. Ze hadden geen goede verklaring voor het geld en zijn aangehouden.

Het geld bleek van een 82-jarige vrouw uit Monnickendam te zijn. Ze was diezelfde dag gebeld door iemand die zei dat hij van de Rabobank was. Hij vertelde haar dat ze een nieuwe betaalpas zou krijgen en dat ze de oude pas, samen met de pincode, kon klaarleggen. Daarna stond er een 'medewerker' van de bank voor de deur om het pasje op te halen.