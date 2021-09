Inzet op meer groen in Amsterdamse wijken: "Het is gezond en zorgt voor ontspanning"

Amsterdam bouwt volop, en daar komt niet alleen steen bij kijken. In nieuwbouwwijken wordt groen steeds belangrijker en hoewel er geen landelijke normen aan groen in nieuwbouwwerken worden gesteld, schrijft de gemeente voor nieuwe wijken voor hoeveel groen er moet komen. Van groot belang volgens Stichting De Gezonde Stad: "Het is heel belangrijk door de klimaatverandering."

Iets dat stichting De Gezonde Stad graag ziet veranderen. "Met klimaatverandering zie je dat de stad opwarmt en er valt veel regen", legt Juliët van Es uit. "Groen neemt al die regen op. Daarnaast is het gezond, want mensen vinden het fijn om naar het bos te gaan en de natuur op te zoeken. Het zorgt voor ontspanning en zorgt dat mensen samenkomen."

De Gezonde Stad brengt elk jaar een monitor uit over de ontwikkeling in de stad. Hieruit blijkt dat het groen niet met de bewoners meegroeit. Er is meer groen bijgekomen,maar tegelijkertijd is het inwonersaantal ook hard gestegen dus is er onderaan de streep minder vierkante meter groen beschikbaar per Amsterdammer.

Genoeg woningen en genoeg groen blijkt een uitdaging. De gemeente zet zich in om de stad te vergroenen, maar ook de krapte op de huizenmarkt is een belangrijke zorg. De balans tussen deze thema's is soms lastig te vinden.

"We richten ons erg op de verdichting van de stad, want we vinden dat er meer plek moet zijn voor meer Amsterdammers in de stad", aldus wethouder Ruimtelijke ontwikkeling en Duurzaamheid Marieke van Doorninck. "We willen niet groeien buiten onze grenzen, want we willen de groene gebieden om de stad ook groen houden."

Daarom wordt de ruimte voor auto's bijvoorbeeld ingeperkt, zodat wonen en groen de voorkeur kunnen krijgen.

Zeeburgereiland

Amsterdam bouwt dus door, maar probeert de natuur niet uit het oog te verliezen. De wethouder zet daarom ook in op meer groen, want dat het aantal vierkante meter groen per Amsterdammer is geslonken, heeft haar aandacht.

Een plek waar nieuwbouw en natuur samengaan is op het Zeeburgereiland. "De Zeeburgertuin is een goed voorbeeld, want het kan voor een vastgoedpartij ook veel opleveren om veel groen in de wijk aan te brengen", vertelt Juliët van Es van De Gezonde Stad.

"Als mensen er blijer van worden geeft dat ook een boost aan de wijk." De tuin is een initiatief van bewoners, waar met behulp van verschillende partijen uiteindelijk een geschikte plek voor is gevonden.

Juist op dit soort initiatieven zet de gemeente in. Zij zullen aanjagen, maar bewoners mogen hun wensen kenbaar maken en samen met de gemeente geschikte groenvoorzieningen realiseren.