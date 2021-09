Amsterdam NL V Erik Flentge stopt als SP Amsterdam-raadslid na verkiezingen

Erik Flentge keert na de verkiezingen niet terug als gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor de SP in Amsterdam. Hij zat acht jaar in de gemeenteraad. Flentge was daarnaast veel op straat te vinden, om actie te voeren voor Amsterdammers die in de problemen zaten.

Bij een protest tegen loden leidingen stak hij, in het kantoor van verhuurmakelaar Rappange, als een "rode Jehova" zijn voet tussen de deur. "Ik vind dat niet te ver gaan als raadslid", zegt Flentge. "Integendeel. Ik vind dat raadsleden zich best wel actiever in de stad mogen vertonen." Volgens Flentge heeft de SP tijdens de protestacties vaak succes gehad, omdat woningcorporaties bijvoorbeeld besloten om woningen op te knappen. Toch erkent hij dat de partij het slecht heeft gedaan bij de verkiezingen.

Flentge in 2011, nog voordat hij in de gemeenteraad zat.

"Ik denk dat mensen wel weten dat we zij aan zij met ze staan", zegt hij. "Mensen in de arme wijken. Ik denk dat een deel van die mensen ook niet altijd stemmen. Ik denk ook weleens dat mensen denken, de SP staat aan mijn zijde, maar kunnen ze het ook echt in de praktijk brengen. Dan is daar soms wat twijfel over. We moeten ze beter zien te overtuigen dat wij, als we daadwerkelijk aan de knoppen zitten, ook echt iets kunnen." Flentge benadrukt dat hij, ook als hij over zeven maanden geen fractievoorzitter meer is, niet stopt met het actievoeren voor bewoners. Hij blijft namelijk actief binnen de partij.

Quote "We moeten kiezers beter zien te overtuigen dat we ook echt iets kunnen als we aan de knoppen zitten" erik flentge, fractievoorzitter sp Amsterdam

Binnenkort moet duidelijk worden wie de lijsttrekker wordt bij de SP Amsterdam de aankomende verkiezingen.