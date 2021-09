Chauffeur (33) met drank bestemd voor Formule 1 aangehouden in Amsterdamse haven

Een 33-jarige vrachtwagenchauffeur uit Amstelveen is aangehouden in de Amsterdamse haven omdat hij met een ingevorderd rijbewijs toch de weg op was gegaan. Bovendien was zijn vrachtwagen met 75 procent overladen. Hij vervoerde een lading drank die was bestemd voor de Formule 1 in Zandvoort.