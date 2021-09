Met spoed gezocht na stranden relatie: huis voor 81 beestjes uit dierenopvang

Priya Kishna is dringend op zoek naar een woning voor zichzelf en haar 58 cavia’s, 14 konijnen, 5 honden en 4 fretten. De Hoornse zette acht jaar geleden een eigen dierenopvang op in haar rijtjeshuis, maar na het stranden van haar relatie heeft ze maar een maand de tijd om een nieuwe woning met voldoende ruimte te vinden.

Priya met één van haar 58 cavia's. - Tom de Vos

Samen met haar vriend startte ze acht jaar geleden Stichting Pawpaya. De dieren vingen ze de afgelopen jaren op in hun eigen huis en er waren plannen om de opvang uit te breiden. Maar toen ging de relatie uit. "Mijn vriend en ik hadden plannen om samen een boerderij te kopen, maar dat gaat niet meer door", aldus de dierenverzorgster. Het huis waar ze de dieren nu verzorgen, staat op naam van haar vriend. "Zelf verdien ik niet genoeg om een boerderij te kopen en hoop ik als alternatief dat ik bijvoorbeeld ergens in de buurt een stal kan huren."

De dierenverzorgster heeft naast cavia's, konijnen en honden, ook vier fretten. - Tom de Vos

Woningnood Onder andere via de gemeente en woningbouwcorporaties probeerde Kishna een nieuwe plek te vinden voor haar en de dieren. "Tot nu toe heb ik helaas nog geen geschikte plek gevonden", concludeert de dierenverzorgster, die wel hoog genoteerd staat op de wachtlijsten van woningcorporaties. "Ik snap best wel dat het niet in een flat kan of in een klein huis, maar dat het vinden van een geschikte woning zo stroef zou verlopen, had ik niet verwacht." Tekst gaat verder onder video.

Dierenverzorgster op zoek naar nieuwe plek voor haar dieren - NH Nieuws

Volgens een medewerker van woningcorporatie Woonschakel wordt er in eerste instantie enkel gekeken naar het inkomen, inschrijfduur en gezinssamenstelling van het individu. "Het is niet zo dat mensen bij voorbaat geen huisdieren mogen. Op onze lijst wordt er ook niet gekeken of je huisdieren hebt of niet. Er ontstaat pas een probleem indien er overlast wordt veroorzaakt door de nieuwe bewoner."