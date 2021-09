Gooise gemeenten: nog geen sprake van verzoek tot noodopvang asielzoekers

Er ligt nog geen verzoek aan Gooise gemeenten voor de noodopvang van asielzoekers. Dat laten de burgemeesters weten aan hun gemeenteraden na een verzoek van het ministerie aan gemeenten om te helpen met de opvang van asielzoekers. Los van het verzoek, zijn er ook nog geen locaties in beeld voor de opvang van asielzoekers.

De opvang van asielzoekers is een probleem nu het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt toeneemt. Dat komt onder meer door de snel verslechterde situatie in Afghanistan, waar de taliban de macht hebben overgenomen en veel mensen het land hebben ontvlucht.

Dat probleem speelt landelijk. Het aantal beschikbare plekken voor opvang van asielzoekers is al niet ruim en door alle ontwikkelingen dreigt er een tekort, zo schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de gemeenten. Het ministerie heeft gemeenten daarom een herhaald verzoek gedaan om te kijken naar opvangplekken voor asielzoekers. Als dat niets oplevert en de stroom asielzoekers groter wordt, zal er noodopvang moeten komen.

Nog geen noodopvang

Daar is nu dus nog geen sprake van, bevestigen de Gooise gemeenten. Er is tot nu toe nog geen sprake van dat er bijvoorbeeld een sporthal in de regio klaargemaakt moet worden voor opvang van asielzoekers, zoals dat enkele jaren geleden al gebeurde.

Toch is dat slechts de stand van zaken op dit moment. Provinciale regietafels komen met spoed - uiterlijk volgende week - bij elkaar om samen af te spreken welke actie er ondernomen gaat worden. Dat zou het een en ander nog kunnen veranderen.

Gemeenten willen kleinschalige opvang

De Gooise gemeenten willen wel degelijk verder helpen met de opvang van vluchtelingen, zo geven ze nu nogmaals aan aan hun gemeenteraden. Nog voor de Afghanistan-crisis deed de provincie Noord-Holland gemeenten al een verzoek om te zoeken naar een opvanglocatie voor asielzoekers. Er zouden ongeveer 180 asielzoekers gehuisvest moeten worden in de regio.

Dat zou moeten gebeuren op één centrale locatie, maar de Gooise gemeenten hebben aangegeven dat liever niet te willen. Wat de gemeenten betreft worden de asielzoekers verdeeld over kleinschaligere plekken verdeeld over de hele regio. Dat heeft volgens de gemeenten meerdere voordelen.

Zo zou de dienstverlening aan asielzoekers beter aan kunnen sluiten op het al bestaande aanbod aan scholen en wijkcentra. Daarnaast zou de inburgering en integratie van asielzoekers ook verbeteren. Ook zou er veel makkelijker op- of afgeschaald kunnen worden en zou het voor statushouders - asielzoekers met een verblijfsvergunning - makkelijker worden om in de regio te blijven wonen. Aan de andere kant zou het plan ook helpen bij de al bestaande woningnood, omdat de regiogemeenten het liefst zien dat er op de locaties niet alleen tijdelijk asielzoekers gaan wonen, maar bijvoorbeeld ook

Dat plan staat volgens de Gooise gemeenten nu nog steeds, zo laten ze weten aan hun gemeenteraden. Dat plan moet een langetermijnoplossing zijn, maar moet eerst nog verder worden uitgewerkt.