Senioren met riksja's en duo-fietsen weer de hort op: "Wat een openbaring"

Alles lijkt weer binnen handbereik voor senioren in Zwanenburg en Halfweg. Met een nieuw project 'Samen Fietsen' worden gezamenlijke fietstochten voor senioren, eenzame en minder mobiele mensen georganiseerd.

"Het is iets wat je zelf niet meer kan, maar op deze manier kan het dus wel", vertelt Gerda. De bedoeling is dat de senioren in Zwanenburg regelmatig op pad gaan. Op dit moment hebben achttien vrijwilligers zich aangemeld om een rondje te fietsen met de ouderen.

Ouderen

Het project is een initiatief van de ouderenvereniging Zwanenburg Halfweg, en voorzitter Arnoud Hulst kwam zelf met het idee: "We hebben hier in het dorp heel veel ouderen en die komen gewoon de deur niet meer uit. Zij kunnen gebruik maken van dit project", vertelt hij.

"Het doel is om de mensen dagelijks een rondje fietsen aan te bieden, maar daar zijn wel een hoop vrijwilligers voor nodig. Zij kunnen zich aanmelden bij de seniorenvereniging", besluit Arnoud.