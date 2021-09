Een nieuw RIVM-rapport over gezondheid in de IJmond: wat voegt het toe?

Het langverwachte en veelbesproken RIVM-rapport over gezondheid in de IJmond komt morgen uit. De druk op de provincie om het rapport, ondanks een andere planning, al voor het Tweede Kamerdebat over de toekomst van Tata Steel op 9 september te publiceren werd de afgelopen tijd steeds groter. Wat kunnen we verwachten van dit rapport, en wat voegt het toe aan wat we al weten?

Het RIVM-rapport is een vervolg op eerder onderzoek naar de grafietregens uit 2019 op het terrein van Tata Steel. Het wordt bovendien het zoveelste rapport dat de afgelopen jaren is geschreven over IJmondse volksgezondheid.

Die eerdere rapporten waren niet mals. Een onderzoek van de GGD toonde bijvoorbeeld aan dat longkanker zo’n 25 procent meer voorkomt in de IJmond dan gemiddeld in Nederland. Het RIVM concludeerde in een ander rapport dat IJmonders zelfs in vergelijking met andere industriegebieden vaker gezondheidsklachten hebben zoals hoesten, hartklachten en longkanker.

Veel nog niet aangetoond

Hoewel er al veel bekend is over gezondheidsproblemen en luchtvervuiling in de regio, is er ook veel nog niet wetenschappelijk aangetoond. Wat de onderzoeken namelijk niet kunnen zeggen, is welk deel van de gezondheidsklachten precies komt door uitstoot van Tata Steel, scheepvaart en wegverkeer of bijvoorbeeld door rookgedrag van inwoners van de IJmond afzonderlijk.

Met name een ander RIVM-rapport dat eind dit jaar zal verschijnen, moet meer duidelijkheid geven over de herkomst van schadelijke stoffen in de IJmond. Maar ook het onderzoek dat het RIVM morgen publiceert, zou daar al wel eens wat meer inzicht in kunnen geven.

Dit keer onderzocht het rijksinstituut (grof) stof die neerslaat in de IJmond. Dat is de laag zwarte stof die mensen dagelijks vinden op hun vensterbanken en deurklinken. Ze stelden de vragen: welke metalen en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen: schadelijke stoffen, red.) zitten daar in en hoe schadelijk voor de gezondheid is dat?

