Parkeren 's-Gravelandse buitenplaatsen wordt betaald om kosten beter te dekken

De 's-Gravelandse buitenplaatsen zijn volgens Natuurmonumenten een van de drukstbezochte natuurgebieden van de natuurorganisatie. "Om al deze bezoekers goed te kunnen ontvangen, zijn er voorzieningen zoals bankjes, routes, wandelpaden en parkeerplaatsen. Het onderhoud van de buitenplaatsen en deze voorzieningen is echter kostbaar", stelt Natuurmonumenten.

De kosten voor onderhoud worden nu onder meer gedekt door bijdrages van leden, maar dat kan eerlijker, zo stelt Natuurmonumenten. "We vinden het belangrijk dat alle bezoekers zich bewust worden van de kosten van het beheer van de Buitenplaatsen met haar prachtige tuinen, parkbossen en gebouwen", zegt boswachter Remmelts.

Geen auto, dan gratis

Mensen die niet al elk jaar geld geven aan Natuurmonumenten, maar wel de 's-Gravelandse buitenplaatsen willen bezoeken gaan straks betalen om te parkeren. Mensen die lopend of met de fiets komen, blijven gratis naar binnen kunnen. "De natuur in het gebied is voor iedereen gratis toegankelijk. Dat vinden we heel belangrijk en dat blijft ook zo", stelt de boswachter.

Het betaald parkeren wordt nog voor het eind van het jaar doorgevoerd. De parkeerplaats wordt eerst aangepast. Daarna wordt het systeem eerst getest. Als alles werkt, gaat het betaald parkeren gelden. Leden van Natuurmonumenten kunnen de slagboom zonder te betalen openen met hun pas.

NH Nieuws maakte twee jaar geleden portretten van de 's-Gravelandse buitenplaatsen. Maak hier kennis met buitenplaats Boekesteyn: