Bewaker Marcel werd neergestoken bij gewelddadige overval: "Mijn blik ging op zwart"

Het is beslist geen kleine de man, de 46-jarige Marcel uit Middenbeemster. Toch werd hij afgelopen weekend geschopt, geslagen en zelfs gestoken toen hij tijdens zijn shift als nachtwaker bij een hotel in Badhoevedorp werd overvallen . "Bizar om mee te maken. Liggend op de grond probeerde ik met een prullenbak mijn vitale organen te beschermen", vertelt Marcel aan Regio Purmerend .

Zaterdagnacht rond 4.00 uur sloegen twee mannen met bivakmutsen en donkere kleding toe bij het Amrath Hotel in Badhoevedorp. "Bizar om mee te maken", aldus Marcel. "Zelfs bij de voordeur staat aangegeven dat er geen contant geld in het hotel aanwezig is. Daar zullen ze gefrustreerd over zijn geweest. Ik werd geschopt en geslagen. En uiteindelijk ook meerdere malen gestoken."

"Mijn blik ging op zwart en ik probeerde me te verweren. Eerst staken ze oppervlakkig. Daarna was het raak en werd ik diep in mijn been gestoken", vertelt een emotionele Marcel. "Na de opmerking: 'Je denkt dat we het niet menen?' Volgde er een nieuwe diepe steek. Liggend op de grond probeerde ik met een prullenbak mijn vitale organen te beschermen."

Bont en blauw

Uiteindelijk maken de overvallers zich uit de voeten. "Een hotelgast heeft de wond in mijn been dicht gedrukt, dat is mijn redding geweest." De nachtwaker uit Middenbeemster is aan één kant bont en blauw en de verwondingen aan zijn been zijn ernstig. Maar vooral emotioneel is Marcel van slag. Het hele voorval staat op zijn netvlies gedrukt. "Ik was verbaasd wat ik allemaal nog wist en hoe gedetailleerd ik alles heb kunnen omschrijven. Maar het zal nog een hele tijd duren om dit een plekje te kunnen geven."

De mannen zijn met een buit vertrokken, het is nog niet bekend wat ze precies hebben meegenomen. Een ander persoon kwam tijdens de overval poolshoogte nemen. Diegene is ook bedreigd met het mes. De politie vraagt getuigen zich te melden.

Op 8 september 2019 werd ook al een overval gepleegd bij het Amrath Hotel.