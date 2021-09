Drones moeten bosbranden in duingebied Noord-Holland Noord opsporen

Gedurende een proefperiode van een halfjaar wordt getest of de inzet van drones in de duinen helpt bij het bestrijden van natuurbranden. De proef is een samenwerking tussen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, de Nederlandse dronebouwer Avy en CHC Helicopters Netherlands. De veiligheidsregio stemt haar bevindingen af met de brandweer.

"Er zijn eerder testvluchten gedaan boven de Veluwe", laat Niels van Roon van CHC Helicopters weten. "Nu willen we weten hoe je een goed overzicht kunt krijgen in heuvelachtig duingebied en wat de krachtigere zeewind voor invloed heeft."

Krishna Taneja, directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, noemt de proef een 'mooi voorbeeld van hoe overheid en bedrijfsleven kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren'. "Daarbij is het natuurlijk prachtig als we innovatieve technieken kunnen inzetten om de veiligheid in onze regio te verhogen."

Drenkelingen zoeken

Naast natuurbranden kunnen de onbemande vliegtuigjes ook gebruikt worden om met de infraroodcamera's vermiste mensen te vinden. Ook onderzoeken de samenwerkende partijen hoe drones van pas kunnen komen bij het zoeken naar drenkelingen. "We kunnen tot vijfhonderd meter uit de kust ondersteunen bij het vinden van mensen in nood", aldus CHC-projectleider Van Roon. "Een blik van boven kan zeker behulpzaam zijn."

De bedoeling is dat de drones bij een goed verloop van de proef in de nabije toekomst gestationeerd worden in het duingebied van Noord-Holland Noord, waar in deze regio de meeste natuurbranden voorkomen. Zo kan het toestel snel in actie komen.