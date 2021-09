Castricummer Kees Luijckx (35) stopt als profvoetballer

Via een ludieke post op zijn Instagram-pagina maakte Luijckx bekend te stoppen. "Messi weg bij Barca, Ronaldo back home, Mbappé toch niet naar Real Madrid en Luijckx stopt zijn voetbalcarrière. Wat een zomer!", schrijft Luijckx. "Ik heb ervan genoten!"

De verdediger begon zijn carrière bij AZ, waar hij doorstroomde vanuit de jeugdopleiding. Later speelde hij bij Excelsior, ADO Den Haag en NAC Breda. In 2013 streek hij neer bij Roda JC. Dat seizoen degradeerde hij met de Limburgers. Via uitstapjes bij Niki Volos (Griekenland), Videoton (Hongarije), SønderjyskE en Silkeborg IF (beiden Denemarken) keerde hij vorig jaar opnieuw terug bij Roda JC.