Hoornse atleet Bas Takken (22) zwemt naar Paralympisch zilver in persoonlijk record

Atleet Bas Takken (22) heeft een zilveren medaille behaald op de Paralympische Spelen. De zwemmer uit Hoorn kwam vanmorgen in actie op de 400 meter vrije slag en zwom een persoonlijk record. Het is de eerste Paralympische medaille voor de West-Fries.

"Dit is de snelste tijd die hij ooit heeft gezwommen", vertelt Jack Takken, de vader en oud-trainer van Bas. "Ik heb net met hem gefacetimed en hij was ontzettend trots."

Bas Takken zwom vanmorgen in Tokio de 400 meter vrije slag in een tijd van 4:02.02 minuten. De gouden tijd was 3:59.62 minuten van Maksym Krypak uit Oekraïne. Het ging om een wedstrijd in de S10-klasse, waaraan sporters meedoen met een minimale handicap. De bronzen plak was voor Australië.

Op zijn hoede

"Degene die kampioen is geworden wint bijna alles, die is echt nog een maatje te groot", zegt Jack Takken. "Bas vertelde dat hij wel op z'n hoede was; waar hij aanvalt, wordt hij zelf ook aangevallen."

Een plek op het erepodium was vooraf het doel van Bas, vertelt zijn vader. Tijdens de Spelen in Rio 2016 werd Bas nog vierde op deze afstand. "Hij heeft daarna direct de knop omgezet om op de volgende Spelen resultaat te gaan halen. Hij ging altijd voor goud. Dit is natuurlijk een enorme voldoening van alle trainingsarbeid."

Spanning bij het thuisfront

Het thuisfront zat vanmorgen gespannen voor de televisie. "Relaxt is anders. Maar we zijn echt enorm trots", vertelt Jack Takken, die Bas zojuist sprak via facetime. "Hij ging nu terug naar het dorp en wat eten. Daarna is het tijd om te slapen, want morgen moet 'ie weer aan de bak."

Bas Takken zwemt morgen de 100 meter rugslag en vrijdag staan er twee wedstrijden op zijn programma: de 200 meter wissel en de 4x100 meter wisselslag estafette. "Hij heeft zeker kans op de rug- en wisselslag", zegt zijn vader, die een spannende race verwacht. "Het ligt allemaal heel dichtbij elkaar op de rugslag, dat gaat om halve seconden."