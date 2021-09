Amsterdammers op vertoon van fietssleutel gratis naar het Rijks

De actie is onderdeel van een door het Rijksmuseum bedachte fietstocht, die je langs diverse belangrijke kunsthistorische plekken in Amsterdam voert. Eindpunt van de tocht is het Rijksmuseum, waar iedere Amsterdammer op vertoon van een fietssleutel (of huissleutel) gratis naar binnen mag.

"De Nachtwacht is van Amsterdam, dus ook een beetje van elke Amsterdammer. En voor wie hem nog nooit in het echt gezien heeft, is dit natuurlijk dé kans om de Nachtwacht te bekijken", aldus het museum. Het wereldberoemde meesterwerk is momenteel te zien met door de computer gegenereerde zijpanelen, de missende stukken werden in het verleden van het doek afgesneden.

De actie loopt van 6 tot en met 12 september. Amsterdammers kunnen een gratis ticket boeken op de website van het museum.