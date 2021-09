Haarlemse Toneelschuur gaat vanaf vandaag verder als 'Schuur'

De reden voor de wijziging is dat de oude naam van het theater en filmhuis de lading niet meer dekt. Naast toneel, film en dans is het ook een plek voor woordkunst, muziek en contextprogramma’s waarin verhalen van makers en publiek elkaar tegemoet komen.

In de Toneelschuur worden vernieuwende en avant-gardistische stukken getoond. Het theater dat nu in de Lange Begijnestraat zit, begon ooit in de Smedestraat.