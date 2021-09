Burgemeester Broertjes weer aan de slag, verwelkomd met levensgroot kunstwerk

Het levensgrote kunstwerk komt van de hand van Hilversumse Ineke Gnodde, die blij is dat Broertjes weer aan het werk gaat. "Ik vind hem echt een bijzondere en aardig man", vertelt ze. "Echt een burgervader. Een man die Hilversum beter maakt en vooruithelpt, maar ook een echt mensenmens. Als ik zie hoe hij betrokken was na de MH17-ramp, maar ook hoe hij in andere gevallen meteen op mensen afstapt als er iets aan de hand is. Daar heb ik echt veel bewondering voor."

"Broertjes is een echter burgervader. Ik bewonder hem en ben blij dat hij er weer is"

De Hilversumse kunstenares wil Broertjes dan ook een warm welkom geven met het kunstwerk en aan iedereen laten zien dat hij er weer is. "Het staat daarom ook bij de entree van Hilversum, zo langs het spoor. Daar komen elke dag duizenden mensen langs. Een betere plek kun je niet bedenken", vertelt ze. "Je kunt hem vanuit de trein ook echt goed zien. Ik heb zelf een treinkaartje gekocht om dat te zien. Als je vertrekt vanaf station Hilversum gaat het wat snel, maar als je terugkomt remt de trein net af en kun je er echt lang naar kijken. Ik vind hem heel erg geslaagd."

Eerste graffiti-kunstwerk

Hoewel Gnodde vaker kunst maakt, is het levensgrote portret haar allereerste graffitiwerk. "En ook portretten doe ik eigenlijk nooit", zegt ze. "Voordat het op de muur stond, heb ik thuis veel zitten schetsen totdat ik tevreden was. Uiteindelijk stond het daarna binnen een dag op die muur. Je herkent Broertjes er ook goed in", vertelt ze.

"Ik hoop dat het er lang blijft staan, maar dat weet je met graffiti maar nooit. Misschien ga ik hem binnenkort nog een beetje aanpassen met een andere tekst. Dat 'big brother' zou je misschien negatief kunnen opvatten, maar dat is het zeker niet. Het staat voor mij echt voor 'grote broer', want zo typeer ik Broertjes ook wel. En 'brother' verwijst natuurlijk ook gewoon naar zijn achternaam."

Lang ziekteverlof

Burgemeester Broertjes gaat dus vanaf vandaag weer aan het werk. De burgemeester legde half april zijn werk neer nadat hij werd getroffen door een zware infectie, die later een hersenontsteking bleek. Broertjes moest een paar weken worden opgenomen in het ziekenhuis en later lang thuis revalideren. Vanwege de ziekte van Broertjes was Charlie Aptroot de afgelopen weken waarnemend burgemeester van Hilversum.

De terugkeer van Broertjes is overigens voor slechts een half jaar. Nog tijdens zijn ziekbed maakte Broertjes bekend komend jaar met pensioen te gaan, een keuze die hij voor zijn ziekte al had gemaakt. Als Broertjes half februari volgend jaar het ambtsketen overdraagt aan een opvolger, is hij tien jaar burgemeester van Hilversum geweest.