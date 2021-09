Grotere terrassen in Amsterdam ook komende winter toegestaan

Ook deze winter mogen horecaondernemers in Amsterdam hun terras uitbreiden. Het stadsbestuur verlengt de huidige tijdelijke vergunningen voor extra terrasruimte tot 1 maart 2022. Er mag daarbij geen terrasverwarming worden gebruikt anders dan al vergunde of ingebouwde verwarming.

De gemeente geeft daarmee gehoor aan de oproep vanuit de horeca en de VVD. De ondernemers moesten oorspronkelijk in oktober hun buitenterrassen opruimen, maar het stadsbestuur komt de zwaar getroffen sector graag tegemoet. Bijna twaalfhonderd ondernemers in de stad beschikken momenteel over een tijdelijke vergunning.

De sluitingstijden voor de terrassen worden tijdelijk weer verruimd van 20.00 uur naar toen 22.00 uur. Losse verwarmingselementen zijn niet toegestaan. Ondernemers met een tijdelijke verruiming van het zomerterras hoeven niet opnieuw bij hun stadsdeel een volledige aanvraag in te dienen voor een verruimd winterterras.

Ook hoeven zij geen extra belasting te betalen voor de uitbreiding. Elk stadsdeel beoordeelt zelf de situatie van de terrassen in de buurt. Wanneer de druk op de bereikbaarheid, leefbaarheid en openbare ruimte te groot wordt, wordt een vergunning voor een terrasuitbreiding niet verlengd.

De tijdelijke verruiming van terrassen werd vorig jaar zomer ingesteld nadat de horeca vanwege de lockdown dicht moest.